РАН опровергла гибель животных на Камчатке из-за загрязнения воды

Незначительные превышения допустимых концентраций веществ, обнаруженные в пробах воды на Камчатке, не могли стать причиной массовой гибели водных организмов. Об этом во вторник сообщил вице-президент РАН Андрей Адрианов в рамках круглого стола Общественной палаты РФ.

По словам Адрианова, зафиксированные превышения «не могут и не могли вызвать массовую гибель гидробионтов».

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на главу Росгидромета Игоря Шумакова о том, что в пробах воды с Камчатки найдено лишь небольшое превышение содержания фенола.

В понедельник на Камчатке было выявлено ещё два места выброса животных на сушу. Так, экологическая катастрофа распространилась значительно южнее Авачинской бухты.

Сообщения о массовой гибели морских животных на Камчатке появились 1 октября. За две недели до этого очевидцы жаловались на боль в глазах и ухудшение самочувствия после купания в Авачинском заливе. Специалисты называли среди версий загрязнения утечку ядохимикатов, вредоносное цветение воды, сброс с нефтяного танкера.

