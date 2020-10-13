РАН опровергла гибель животных на Камчатке из-за загрязнения воды
Незначительные превышения допустимых концентраций веществ, обнаруженные в пробах воды на Камчатке, не могли стать причиной массовой гибели водных организмов. Об этом во вторник сообщил вице-президент РАН Андрей Адрианов в рамках круглого стола Общественной палаты РФ.
По словам Адрианова, зафиксированные превышения «не могут и не могли вызвать массовую гибель гидробионтов».
Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на главу Росгидромета Игоря Шумакова о том, что в пробах воды с Камчатки найдено лишь небольшое превышение содержания фенола.
В понедельник на Камчатке было выявлено ещё два места выброса животных на сушу. Так, экологическая катастрофа распространилась значительно южнее Авачинской бухты.
Сообщения о массовой гибели морских животных на Камчатке появились 1 октября. За две недели до этого очевидцы жаловались на боль в глазах и ухудшение самочувствия после купания в Авачинском заливе. Специалисты называли среди версий загрязнения утечку ядохимикатов, вредоносное цветение воды, сброс с нефтяного танкера.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru