Ракетную тревогу объявили в Курске

В Курске объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Жителей попросили не подходить к окнам, а находясь на улице, уйти в безопасное место.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и одноименным районом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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