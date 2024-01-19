Ракетную тревогу объявили в Курске
19 января 202420:58
В Курске объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Жителей попросили не подходить к окнам, а находясь на улице, уйти в безопасное место.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и одноименным районом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru