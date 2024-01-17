В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушую тревогу. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развозжаев.

«Отбой воздушной тревоги» - написал он, не приведя подробностей произошедшего.

Крымский город слышал сирены 23 минуты. Воздушная тревога началась в 16:43 по московскому времени.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Севастополь

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