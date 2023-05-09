Израиль нанес удары по южным районам сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по югу сектора Газа, пишет РИА Новости.

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В пресс-службе армии сообщили, что ЦАХАЛ ударила по отряду террористов в городе Хан-Юнис. На вооружении радикалов были противотанковые управляемые ракеты.

О последствиях удара армия Израиля не сообщила.

В министерстве здравоохранения Палестины ранее заявили, что в результате обстрела сектора Газа со стороны Израиля погиб гражданин России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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