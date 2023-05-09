Израиль нанес удары по южным районам сектора Газа
9 мая 202319:33
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по югу сектора Газа, пишет РИА Новости.
В пресс-службе армии сообщили, что ЦАХАЛ ударила по отряду террористов в городе Хан-Юнис. На вооружении радикалов были противотанковые управляемые ракеты.
О последствиях удара армия Израиля не сообщила.
В министерстве здравоохранения Палестины ранее заявили, что в результате обстрела сектора Газа со стороны Израиля погиб гражданин России, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru