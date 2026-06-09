Районные суды Петербурга эвакуировали после писем о «минировании»
Шесть районных судов Санкт-Петербурга были эвакуировали после писем о «минировании» зданий. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала глава объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.
Она уточнила, что речь идёт о Колпинском, Кронштадтском, Московском, Петроградском, Пушкинском и Смольнинском судах города.
«В суды пришли письма о заложенной в зданиях взрывчатке... идёт проверка специальными службами и полицией», - добавила Лебедева.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий призвал жителей региона не ездить по трассе «Новороссия» из-за мин ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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