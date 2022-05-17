Район в Курской области попал под обстрел со стороны Украины

Глушковский район Курской области попал под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.

Согласно данным главы региона, обошлось без пострадавших. Отмечается, что обстрел является вторым за вторник.

Накануне Старовойт рассказал о найденном в ходе спецоперации России пособии, которое подтверждает, что на Украине готовился захват не только ДНР, но и Курской области, а также других прилегающих регионов РФ.





