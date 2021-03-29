Radio Elshinta: в Индонезии прогремел мощный взрыв на НПЗ

Мощный взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява, сообщает радиостанция Radio Elshinta.

У католической церкви в Индонезии произошел взрыв

Инцидент произошел на предприятии компании Pertamina, которое находится в населенном пункте Балонган. После взрыва вспыхнул пожар. Причины происшествия неизвестны. О жертвах и пострадавших не сообщается.

28 марта в городе Макассар в Индонезии два террориста-смертника произвели взрывы у католической церкви в первый день пасхальной Страстной недели.

Прихожане находились внутри здания.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ВзрывИндонезия
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