Работа сайтов и приложений в зоне .RU начала восстанавливаться после сбоя

По состоянию на 21:08 вновь доступны сайты крупнейших российских СМИ. Также работают мобильные приложения банков.

Ранее Министерство цифрового развития пообещало оперативно устранить сбой в работе интернета. В ведомстве уточнили, что неполадки связаны с работой глобальной инфраструктуры DNSSEC.

Сообщения о масштабном сбое начали поступать около 19:30 мск вечером 30 января. Пользователи жаловались на проблемы с доступом к сайтам, а также мобильным приложениям банков и маркетплейсов, напоминает «Радиоточка НСН».

