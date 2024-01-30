Работа сайтов и приложений в зоне .RU начала восстанавливаться после сбоя
Работа сайтов и мобильных приложений начала восстанавливаться после масштабного сбоя в российской доменной зоне .RU/.РФ.
По состоянию на 21:08 вновь доступны сайты крупнейших российских СМИ. Также работают мобильные приложения банков.
Ранее Министерство цифрового развития пообещало оперативно устранить сбой в работе интернета. В ведомстве уточнили, что неполадки связаны с работой глобальной инфраструктуры DNSSEC.
Сообщения о масштабном сбое начали поступать около 19:30 мск вечером 30 января. Пользователи жаловались на проблемы с доступом к сайтам, а также мобильным приложениям банков и маркетплейсов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru