Работа Приморской ГРЭС восстановлена в штатном режиме

Работа Приморской ГРЭС восстановлена в полном объёме в штатном режиме. О решении нештатной ситуации объявила «Сибирская генерирующая компания», которая владеет этой самая мощной тепловой электростанцией на Дальнем Востоке.

В компании рассказали о ситуации, которая привела к отключению подачи электроэнергии в регионе. На ГРЭС штатно сработала защита электротехнического оборудования из-за стороннего возмущения в электросети. Как уточнили в СГК, источник сбоя находился за границами балансовой принадлежности объекта.