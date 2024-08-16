Работа Приморской ГРЭС восстановлена в штатном режиме
Работа Приморской ГРЭС восстановлена в полном объёме в штатном режиме. О решении нештатной ситуации объявила «Сибирская генерирующая компания», которая владеет этой самая мощной тепловой электростанцией на Дальнем Востоке.
В компании рассказали о ситуации, которая привела к отключению подачи электроэнергии в регионе. На ГРЭС штатно сработала защита электротехнического оборудования из-за стороннего возмущения в электросети. Как уточнили в СГК, источник сбоя находился за границами балансовой принадлежности объекта.
В результате вырубания рубильника отключились автотрансформаторы и часть энергоблоков без повреждения оборудования. В работе остались три энергоблока, которые обеспечили мощностью местный район. По состоянию на 20:00 местного времени на Приморской ГРЭС восстановлена главная схема. Нагрузка станции возвращена на доаварийный уровень.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», массовые отключения электроэнергии затронули юг Приморского края, в том числе города Владивосток, Находка, Арсеньев, Уссурийск. Из-за аварии было прервано водоснабжение, кроме того, остановились пассажирские и грузовые поезда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru