Работа аэропорта Якутска парализована из-за дыма

Аэропорт города Якутск сообщил в четверг о невозможности принимать и отправлять самолеты.

«Аэропорт "Якутск" работает в условиях ограниченной видимости. Метеорологическая видимость составляет 150 м, что не позволяет воздушным судам производить взлет и посадку», - говорится в сообщении, размещенном в Instagram аэропорта.

Потушить невозможно! Лесные пожары в России бьют рекорды

Отмечается, что задержаны 18 рейсов. Еще один самолет, летевший из Новосибирска в Якутск, перенаправлен в Мирный.

В Якутии около двух месяцев полыхают рекордные лесные пожары. Там уже сгорели леса площадью с Подмосковье на территории более 4 млн гектаров.

Лесные пожары в Якутии достигли такого масштаба, что никакие силы МЧС с ними уже не справятся - помочь может только дождь, отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко.

Дым от лесных пожаров в Якутии накрыл столицу Казахстана Нур-Султан.

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ФОТО: pixabay.com
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