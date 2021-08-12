Работа аэропорта Якутска парализована из-за дыма

Отмечается, что задержаны 18 рейсов. Еще один самолет, летевший из Новосибирска в Якутск, перенаправлен в Мирный.

В Якутии около двух месяцев полыхают рекордные лесные пожары. Там уже сгорели леса площадью с Подмосковье на территории более 4 млн гектаров.

Лесные пожары в Якутии достигли такого масштаба, что никакие силы МЧС с ними уже не справятся - помочь может только дождь, отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко.

Дым от лесных пожаров в Якутии накрыл столицу Казахстана Нур-Султан.

