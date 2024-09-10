Обломки сбитого БПЛА ВСУ упали на территории аэропорта Жуковский
Обломки сбитого украинского беспилотника упали на территории временно закрывавшегося аэропорта Жуковский в Московской области, сообщили в пресс-службе аэропорта.
В результате падения обломков беспилотника на территории аэропорта пострадавших нет.
Ранее в связи с массированной атакой БПЛА ВСУ сразу три аэропорта прекращали прием и отправку воздушных судов – это «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский». Так, работа «Внуково» и «Домодедово» была приостановлена с 01:17 мск, а «Жуковского» - с 1:46 по мск. Сообщалось, что с 7:58 все ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех трех аэропортах сняли.
Однако обновленным по данным «Интерфакса», аэропорт «Жуковский» все еще не обслуживает рейсы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары ВСУ по жилым кварталам нельзя ассоциировать с военными действиями, это демонстрация «сущности киевского режима», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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