Рабочий умер в кабине башенного крана на юге Москвы из-за жары
3 июля 202410:35
Рабочий умер в кабине башенного крана на юге Москвы из-за жары, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел на стройке комплекса High Life. Мужчине стало плохо в кабине башенного крана на высоте 32-го этажа. Когда сотрудники МЧС добрались до пострадавшего, он был уже мертв.
Сейчас сотрудники МЧС спускают вниз тело погибшего.
Ранее стало известно, что жара в Москве повторила рекорд 134-летней давности, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru