Рабочий умер в кабине башенного крана на юге Москвы из-за жары

Рабочий умер в кабине башенного крана на юге Москвы из-за жары, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел на стройке комплекса High Life. Мужчине стало плохо в кабине башенного крана на высоте 32-го этажа. Когда сотрудники МЧС добрались до пострадавшего, он был уже мертв.

Сейчас сотрудники МЧС спускают вниз тело погибшего.

Ранее стало известно, что жара в Москве повторила рекорд 134-летней давности, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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