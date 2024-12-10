Из-под завалов после взрыва в подмосковном Пушкино извлекли тела двух человек

В подмосковном Пушкино в производственном здании из-под завалов после взрыва извлекли тело погибших мужчины и женщины, сообщают «Известия» со ссылкой на МЧС России.

Ранее загорелось и частично обрушилось производственное здание. Пожар был локализован на 7 кв. м.

