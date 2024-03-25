Рабочий погиб под завалами в шахте в Свердловской области

Второй горнорабочий, попавший под завал на шахте «Кальинская» в Свердловской области, погиб. Об этом сообщает пресс-служба Североуральского бокситового рудника (СУБР).

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В сообщении уточняется, что это Кирилл Лоскутов, близким которого СУБР окажет всю необходимую помощь.

«Семья погибшего также получит три млн рублей от компании», - добавили в компании.

Ранее в СУБР заявили, что спасатели достали одного из горнорабочих из-под завала в шахте «Кальинская» в Свердловской области - Алексея Амозова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Павел Лисицын
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