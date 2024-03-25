Рабочий погиб под завалами в шахте в Свердловской области
25 марта 202416:33
Второй горнорабочий, попавший под завал на шахте «Кальинская» в Свердловской области, погиб. Об этом сообщает пресс-служба Североуральского бокситового рудника (СУБР).
В сообщении уточняется, что это Кирилл Лоскутов, близким которого СУБР окажет всю необходимую помощь.
«Семья погибшего также получит три млн рублей от компании», - добавили в компании.
Ранее в СУБР заявили, что спасатели достали одного из горнорабочих из-под завала в шахте «Кальинская» в Свердловской области - Алексея Амозова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru