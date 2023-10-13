Рабочий погиб под бетонной плитой в Марьиной Роще

Трагический инцидент со смертельным исходом случился в ходе ремонтных работ на северо-востоке российской столицы. Там погиб рабочий при падении на него бетонной плиты, информирует московская прокуратура через свои официальные сетевые ресурсы.

ЧП случилось на Стрелецкой улице в районе Марьина Роща во время ремонта нежилого помещения. Погибшему было 25 лет.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», контроль осуществляет Останкинская межрайонная прокуратура

