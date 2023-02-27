Рабочий погиб из-за обвала на металлическом заводе в турецком Кахраманмараше

Обвал произошёл на металлическом заводе, пострадавшем после землетрясения в турецком Кахраманмараше, сообщает телеканал CNN Turk.

Число жертв землетрясений в Турции превысило 44 тыс человек

Уточняется, что инцидент зафиксирован в микрорайоне Каразиярет района Дулкадироглу Кахраманмараш. Обвал произошёл в момент, когда рабочие пытались вынести ряд предметов.

В результате один человек погиб, ещё четверо пострадали.

Ранее глава турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер заявил, что в результате землетрясения в Малатье погиб один человек погиб, сообщает НСН.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеЗемлетрясениеТурция
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