Рабочий погиб из-за обвала на металлическом заводе в турецком Кахраманмараше
Обвал произошёл на металлическом заводе, пострадавшем после землетрясения в турецком Кахраманмараше, сообщает телеканал CNN Turk.
Уточняется, что инцидент зафиксирован в микрорайоне Каразиярет района Дулкадироглу Кахраманмараш. Обвал произошёл в момент, когда рабочие пытались вынести ряд предметов.
В результате один человек погиб, ещё четверо пострадали.
Ранее глава турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер заявил, что в результате землетрясения в Малатье погиб один человек погиб, сообщает НСН.
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