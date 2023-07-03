«Пытаются скрыть»: Компании «Нобель-Ойл» грозит штраф до сотни миллионов рублей за разлив нефти

«Это не такой легкий кейс, разлив нефти в северных широтах невозможно убрать без последствий для экосистемы. После всех принятых мер идет расчет ущерба природным системам. Предприятие, которое допустило это, получает внушительные штрафы. Будет зависеть от того, сколько конкретно нефтепродуктов попало в окружающую среду. Речь идет о миллионах, до сотни миллионов рублей штраф, все это рассчитывается по формулам. Тысяча кубометров – это большие объемы, вопрос в том, сколько попало на ландшафт, сколько попало в реку, с ландшафта убирать проще», - отметил Акшинцев.

Эколог подчеркнул, что компании заинтересованы в устранении проблемы как можно раньше, поэтому скрывать происшествие нет смысла. Он также призвал модернизировать производства, чтобы не допускать подобных аварий в будущем.

«Зачастую собственник предприятия пытается скрыть факт. Но это сделать практически нереально. Чем быстрее будут развернуты боновые заграждения, тем меньше вреда будет нанесено экосистеме. Тут счет идет на часы. Поэтому собственники, которые боятся и пытаются скрыть информацию, поступают неправильно, это все равно потом просчитывается. Чем быстрее предприятие сообщает, тем больше шансов снизить ущерб и итоговые штрафы для предприятия. К сожалению, во многом инфраструктура различных предприятий устаревшая. Некоторые используют наследие советских времен, нужно вкладываться в модернизацию, чтобы не допускать таких аварий», - заключил собеседник НСН.

13 мая разлив нефтепродуктов был зафиксирован в Эвенкийском районе Красноярского края. Специалисты обработали загрязненную территорию сорбентами, также на воде установили двойные боновые заграждения. Предположительно, ЧП произошло из-за разгерметизации старого трубопровода емкостного парка хранения предприятия «Эвенкиянефтепродукт», передает «Радиоточка НСН».

