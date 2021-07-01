Пётр Мамонов заразился коронавирусом и попал в реанимацию
1 июля 202117:00
Актёр и музыкант Пётр Мамонов госпитализирован и находится в реанимации. Об этом «Интерфаксу» рассказала его супруга Ольга Мамонова.
По её словам, основатель и лидер музыкальной группы «Звуки Му» заразился коронавирусом и в настоящее время находится в Коммунарке.
«Самочувствие плохое, он в реанимации», - отметила Мамонова.
Ранее с коронавирусом был госпитализирован известный по фильму «Брат-2» актёр Александр Дьяченко, сообщает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru