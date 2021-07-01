Пётр Мамонов заразился коронавирусом и попал в реанимацию

Актёр и музыкант Пётр Мамонов госпитализирован и находится в реанимации. Об этом «Интерфаксу» рассказала его супруга Ольга Мамонова.

По её словам, основатель и лидер музыкальной группы «Звуки Му» заразился коронавирусом и в настоящее время находится в Коммунарке.

«Самочувствие плохое, он в реанимации», - отметила Мамонова.

Ранее с коронавирусом был госпитализирован известный по фильму «Брат-2» актёр Александр Дьяченко, сообщает Ura.ru.

