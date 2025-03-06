Пятерых подростков задержали за изнасилование девушки в электричке в Подмосковье
Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых подростков в возрасте от 13 до 16 лет за изнасилование девушки в электричке в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Против задержанных возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».
Сообщается, что инцидент произошел ночью 4 марта. Потерпевшая села в поезд на станции Щелково, через некоторое время в вагон зашли злоумышленники, которые приставали к ней и угрожали изнасилованием, если она не выйдет на станции с ними. Находясь на платформе, они избили пострадавшую и потребовали сесть в следующую электричку, где изнасиловали, а затем заставили пойти с собой в квартиру, откуда жертве удалось сбежать.
Все задержанные состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
Ранее бывшего вице-президент Федерации тенниса Франции Жан-Пьера Дартевеля приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании спортсменки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru