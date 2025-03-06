Пятерых подростков задержали за изнасилование девушки в электричке в Подмосковье

Против задержанных возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование».

Сообщается, что инцидент произошел ночью 4 марта. Потерпевшая села в поезд на станции Щелково, через некоторое время в вагон зашли злоумышленники, которые приставали к ней и угрожали изнасилованием, если она не выйдет на станции с ними. Находясь на платформе, они избили пострадавшую и потребовали сесть в следующую электричку, где изнасиловали, а затем заставили пойти с собой в квартиру, откуда жертве удалось сбежать.

Все задержанные состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее бывшего вице-президент Федерации тенниса Франции Жан-Пьера Дартевеля приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании спортсменки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

