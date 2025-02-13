На Кевина Спейси вновь подали в суд за домогательства

На этот раз получить компенсацию намерен бывший актер Руари Кэннон, утверждающий, что Спейси якобы приставал к нему после спектакля в лондонском театре Old Vic в 2013 году. На тот момент истцу исполнился только 21 год. Кроме того, Кэннон намерен получить возмещение морального вреда и от самого театра Old Vic, где происходили подобные вещи во время, когда должность худрука занимал Спейси. До этого на актера подобные иски подавали не менее 15 человек, но они так и не смогли доказать вину ответчика.

Ранее Кевина Спейси признали невиновным по делу о домогательствах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

