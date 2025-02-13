На Кевина Спейси вновь подали в суд за домогательства

На американского актера, продюсера и сценариста, двукратного обладателя премии «Оскар» Кевина Спейси подали новый иск за домогательства, сообщает издание iPaper.

Кевин Спейси признался, что находится на грани банкротства

На этот раз получить компенсацию намерен бывший актер Руари Кэннон, утверждающий, что Спейси якобы приставал к нему после спектакля в лондонском театре Old Vic в 2013 году. На тот момент истцу исполнился только 21 год. Кроме того, Кэннон намерен получить возмещение морального вреда и от самого театра Old Vic, где происходили подобные вещи во время, когда должность худрука занимал Спейси. До этого на актера подобные иски подавали не менее 15 человек, но они так и не смогли доказать вину ответчика.

Ранее Кевина Спейси признали невиновным по делу о домогательствах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из сериала "Карточный домик"
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