На Кевина Спейси вновь подали в суд за домогательства
На американского актера, продюсера и сценариста, двукратного обладателя премии «Оскар» Кевина Спейси подали новый иск за домогательства, сообщает издание iPaper.
На этот раз получить компенсацию намерен бывший актер Руари Кэннон, утверждающий, что Спейси якобы приставал к нему после спектакля в лондонском театре Old Vic в 2013 году. На тот момент истцу исполнился только 21 год. Кроме того, Кэннон намерен получить возмещение морального вреда и от самого театра Old Vic, где происходили подобные вещи во время, когда должность худрука занимал Спейси. До этого на актера подобные иски подавали не менее 15 человек, но они так и не смогли доказать вину ответчика.
Ранее Кевина Спейси признали невиновным по делу о домогательствах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд отклонил иск экс-футболиста Мамаева о взыскании с бывшей жены 10 млн рублей
- Bloomberg: США заранее не уведомили Европу о разговоре Трампа и Путина
- Маск заявил, что ИИ затмит человеческие возможности
- «Союзмультфильм» к 80-летию Победы восстановил 20 картин
- Нарышкин: Польша небезосновательно присматривается ко Львову
- Доллар на внебиржевом рынке упал ниже 90 рублей
- Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году
- Генсек НАТО заявил о поддержке мирных переговоров по ситуации на Украине
- ФСБ задержала жителя Новороссийска по подозрению в госизмене
- При пожаре в подмосковной деревне Подолино погибли три человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru