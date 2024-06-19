Под Омском задержали шесть мужчин из Южной Азии при попытке проникнуть в Россию

По данным правоохранителей, задержанные вступили в преступный сговор по «совместному незаконному пересечению границы».

«Реализуя задуманное, проследовали из Казахстана в Российскую Федерацию в обход установленных пунктов пропуска, но были задержаны пограничниками», — указали в ФСБ.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы группой лиц по предварительному сговору, задержанных арестовали на два месяца.

Ранее работники управления ФСБ по Северной Осетии задержали на пропускном пункте Верхний Ларс украинского шпиона, пытавшегося пересечь границу, напоминает RT.

