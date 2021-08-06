Пятеро заключенных сбежали из СИЗО в Подмосковье

По данным РЕН ТВ, заключенные скрутили замки на дверях и сорвали навесной замок на воротах. По предварительным данным, дежурный мог не закрыть проем в двери, через который подают еду.

Заключенных ищет полиция. Отмечается, что из СИЗО ничего не пропало, преступники безоружны.

