Пятеро заключенных сбежали из СИЗО в Подмосковье

Пятеро заключенных сбежали из следственного изолятора в подмосковной Истре, сообщили в прокуратуре. Среди них опасный убийца, который проходит по делу о покушении на бизнесмена.

Экс-спецназовцы США признались в организации побега бывшего главы Nissan

По данным РЕН ТВ, заключенные скрутили замки на дверях и сорвали навесной замок на воротах. По предварительным данным, дежурный мог не закрыть проем в двери, через который подают еду.

Заключенных ищет полиция. Отмечается, что из СИЗО ничего не пропало, преступники безоружны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПодмосковьеПобегСИЗО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры