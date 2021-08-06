Пятеро заключенных сбежали из СИЗО в Подмосковье
6 августа 202108:37
Пятеро заключенных сбежали из следственного изолятора в подмосковной Истре, сообщили в прокуратуре. Среди них опасный убийца, который проходит по делу о покушении на бизнесмена.
По данным РЕН ТВ, заключенные скрутили замки на дверях и сорвали навесной замок на воротах. По предварительным данным, дежурный мог не закрыть проем в двери, через который подают еду.
Заключенных ищет полиция. Отмечается, что из СИЗО ничего не пропало, преступники безоружны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru