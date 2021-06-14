Экс-спецназовцы США признались в организации побега бывшего главы Nissan

Майкл и Питер Тейлоры признались в ходе первого судебного слушания в Токио, что помогли бывшему руководителю автоконцерна Nissan Карлосу Гону сбежать из Японии, сообщило агентство Киодо.

СМИ: В Японии арестован глава Nissan и Renault Карлос Гон

Отец и сын заявили в ответ на обвинения, что ошибки в них нет. Предположительно, Гона поместили в коробку для аудиоаппаратуры и на частном самолете вывезли в Ливан. За организацию побега бизнесмен заплатил Тейлорам более миллиона долларов, сообщил РЕН ТВ.

Карлос Гон решил сбежать из Японии после того, как на него завели уголовное дело о неуплате налогов. Сообщается, что Гон получил от Nissan более 89 миллионов долларов, но руководитель компании заплатил налоги только с половины дохода.

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ФОТО: renault-nissan
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