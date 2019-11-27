Пятеро россиян выписаны из больницы после ДТП в Доминикане

Пять пострадавших в ДТП в Доминикане россиян готовы вернуться в Россию после выписки из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

По его словам, пять россиян вылетят на родину как только туроператор выпишет им билеты.

Отмечается, что в больнице остаются еще 27 из 39 пассажиров автобуса. В частности, двоим с травмами позвоночника и головы необходима срочная операция, у остальных состояние удовлетворительное.

Также Евдокимов подтвердил, что у одного мужчины пришлось провести ампутацию руки, еще у одной женщины ампутировали обе руки.

ДТП произошло накануне. Автобус с туристами перевернулся после столкновения с грузовиком. Никто не погиб, однако почти все пассажиры были госпитализированы с различными травмами.



