В Доминикане на трассе перевернулся автобус с россиянами

В Доминикане перевернулся автобус с 60 туристами из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Diario Libre.

По данным агентства, автобус направлялся в аэропорт, но на трассе произошло столкновение с грузовиком. Среди пострадавших есть дети.

Пострадали более 20 человек. На место происшествия вылетели вертолеты, которые и доставили пассажиров в местные госпитали. Данных о погибших нет.

