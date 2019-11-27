В Доминикане на трассе перевернулся автобус с россиянами
27 ноября 201900:09
В Доминикане перевернулся автобус с 60 туристами из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Diario Libre.
По данным агентства, автобус направлялся в аэропорт, но на трассе произошло столкновение с грузовиком. Среди пострадавших есть дети.
Пострадали более 20 человек. На место происшествия вылетели вертолеты, которые и доставили пассажиров в местные госпитали. Данных о погибших нет.
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ФОТО: РИА Новостит//Виталий Тимкив
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