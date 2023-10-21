Пятеро россиян пострадали в ДТП в Турции

Два микроавтобуса с российскими туристами столкнулись в турецкой провинции Анталья, сообщают местные СМИ.

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По их данным, как минимум пятеро россиян госпитализированы в больницы.

Отмечается, что всего в результате ДТП пострадали 10 человек.

Ранее на востоке Москвы водитель совершил наезд на трехлетнюю девочку на пешеходном переходе, ребенок госпитализирован, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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