Пятеро россиян пострадали в ДТП в Турции
21 октября 202317:12
Два микроавтобуса с российскими туристами столкнулись в турецкой провинции Анталья, сообщают местные СМИ.
По их данным, как минимум пятеро россиян госпитализированы в больницы.
Отмечается, что всего в результате ДТП пострадали 10 человек.
Ранее на востоке Москвы водитель совершил наезд на трехлетнюю девочку на пешеходном переходе, ребенок госпитализирован, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru