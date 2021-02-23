Водитель Lexus насмерть сбил двух подростков в Улан-Удэ
Водитель автомобиля Lexus в Улан-Удэ насмерть сбил двух подростков, подозреваемого задержали, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Республики Бурятия.
По данным правоохранителей, водитель совершил наезд на пешеходов на улице Революции 1905 года, после чего скрылся с места аварии. Пострадавшие — парень и девушка 2004 года рождения — скончались на месте от полученных травм.
Полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП: им оказался ранее судимый мужчина 1983 года рождения. Полиция работает с подозреваемым.
По данным Telegram-канала «Двач/Ньюсач», водитель Lexus ранее был судим за угон. Кроме того, иномарку он взял у своих родственников без спроса.
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