Пять работниц трикотажной фабрики под Воронежем пострадали из-за взрыва

В результате взрыва в одном из цехов Борисоглебской трикотажной фабрики в Воронежской области пострадали пять человек. Об этом проинформировала представитель приёмного отделения районной больницы, передает ТАСС.

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По данным агентства, у поступивших в больницу женщин диагностированы сотрясение головного мозга, ушибленные раны, ушибы шейного отдела позвоночника. У одной из пациенток ожоги 2% тела.

ЧП произошло сегодня утром, возгорания после взрыва не последовало, передает RT. Следователи изучают обстоятельства происшествия.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВзрывВоронежская Область
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