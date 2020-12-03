Пять работниц трикотажной фабрики под Воронежем пострадали из-за взрыва

По данным агентства, у поступивших в больницу женщин диагностированы сотрясение головного мозга, ушибленные раны, ушибы шейного отдела позвоночника. У одной из пациенток ожоги 2% тела.

ЧП произошло сегодня утром, возгорания после взрыва не последовало, передает RT. Следователи изучают обстоятельства происшествия.

