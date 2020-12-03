Пять работниц трикотажной фабрики под Воронежем пострадали из-за взрыва
В результате взрыва в одном из цехов Борисоглебской трикотажной фабрики в Воронежской области пострадали пять человек. Об этом проинформировала представитель приёмного отделения районной больницы, передает ТАСС.
По данным агентства, у поступивших в больницу женщин диагностированы сотрясение головного мозга, ушибленные раны, ушибы шейного отдела позвоночника. У одной из пациенток ожоги 2% тела.
ЧП произошло сегодня утром, возгорания после взрыва не последовало, передает RT. Следователи изучают обстоятельства происшествия.
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