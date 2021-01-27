Пять военных пострадали из-за обрушения крыши в воинской части в Можайске

В воинской части в подмосковном городе Можайск обрушилась крыша. В результате ЧП пострадали пятеро контрактников. СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили, что трое из них находятся в тяжелом состоянии.

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По данным Mash, обрушение крыши произошло в курилке автопарка.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Военнослужащие
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