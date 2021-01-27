Пять военных пострадали из-за обрушения крыши в воинской части в Можайске
27 января 202112:31
В воинской части в подмосковном городе Можайск обрушилась крыша. В результате ЧП пострадали пятеро контрактников. СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили, что трое из них находятся в тяжелом состоянии.
По данным Mash, обрушение крыши произошло в курилке автопарка.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru