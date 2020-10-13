СМИ: Солдат убит в воинской части Крыма

Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту гибели военнослужащего в одной из воинских частей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело открыто по статье «Убийство». При этом источник не уточнил, где конкретно и когда случилось происшествие, ставшее поводом для расследования.

Ранее в одной из социальных сетей появилась публикация жительницы полуострова, которая рассказала, что ее 22-летний сын был застрелен в воинской части другим военнослужащим – старшим по званию.

