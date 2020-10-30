Пять терактов предотвратили в Центральной России в 2020 году

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал губернаторов усилить контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей, сообщает агентство ТАСС.

Патрушев уточнил, что в 2020 году на территории Центрального федерального округа были предотвращены восемь преступлений террористического характера, в том числе пять террористических актов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей.

Секретарь Совбеза напомнил, что российское правительство внесло изменения в нормативные акты, направленные на обеспечение непрерывного видеонаблюдения в общественных местах. За шесть месяцев 2020 года прокуратура РФ выявила более 16 тысяч нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищённости, за что к ответственности были привлечены порядка шести тысяч лиц.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СиловикиНиколай ПатрушевСовет Безопасности РФ Терракт
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