Пять рабочих в Подмосковье погибли от отравления угарным газом

В подмосковном Солнечногорске пять человек погибли от отравления угарным газом от работающей печки.

Инцидент произошел на территории строительного городка в подмосковной деревне Болкашино, сообщили в экстренных служб региона.

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Погибшие рабочие были найдены утром в строительной бытовке. Возгорания не было, сообщает news.ru. На месте происшествия работают следователи.

Известно также, что все погибшие прибыли в Подмосковье из Марий Эл.

Ранее Ura.ru сообщило об эвакуации более 40 человек из-за пожара в жилом доме в Екатеринбурге.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Подмосковье
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