Пять рабочих в Подмосковье погибли от отравления угарным газом

Погибшие рабочие были найдены утром в строительной бытовке. Возгорания не было, сообщает news.ru. На месте происшествия работают следователи.

Известно также, что все погибшие прибыли в Подмосковье из Марий Эл.

Ранее Ura.ru сообщило об эвакуации более 40 человек из-за пожара в жилом доме в Екатеринбурге.



