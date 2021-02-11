Пять рабочих в Подмосковье погибли от отравления угарным газом
В подмосковном Солнечногорске пять человек погибли от отравления угарным газом от работающей печки.
Инцидент произошел на территории строительного городка в подмосковной деревне Болкашино, сообщили в экстренных служб региона.
Погибшие рабочие были найдены утром в строительной бытовке. Возгорания не было, сообщает news.ru. На месте происшествия работают следователи.
Известно также, что все погибшие прибыли в Подмосковье из Марий Эл.
Ранее Ura.ru сообщило об эвакуации более 40 человек из-за пожара в жилом доме в Екатеринбурге.
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