Деревообрабатывающий цех горит в Петербурге
10 февраля 202112:00
В деревообрабатывающем цехе на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге произошел пожар. Об этом сообщили пресс-служба ГУ МЧС по городу.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 10 часов утра. Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. Метром, это все здание цеха целиком, передает RT.
По данным МЧС, огонь угрожает распространиться на соседнее здание.
О погибших или пострадавших никакой информации на данный момент нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru