Деревообрабатывающий цех горит в Петербурге

В деревообрабатывающем цехе на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге произошел пожар. Об этом сообщили пресс-служба ГУ МЧС по городу.

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Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 10 часов утра. Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. Метром, это все здание цеха целиком, передает RT.

По данным МЧС, огонь угрожает распространиться на соседнее здание.

О погибших или пострадавших никакой информации на данный момент нет.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:ПожарыСанкт-Петербург
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