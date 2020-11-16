Пять пациентов московской клиники умерли по вине врачей

В одной из московских клиник пять пациентов умерли по вине врачей, сообщили в Следственном комитете.

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Уточняется, что речь идет о частной клинике на Мичуринском проспекте, где оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Помимо пяти летальных случаев еще одной клиенте нанесли вред здоровью средней тяжести.

По данным следствия, у клиники не было лицензий на оказание услуг, при этом не говорится, о каких именно услугах идет речь.

Следователи намерены допросить руководство и сотрудников клиники.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БезопасностьЗдоровьеВрачи
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