Пять пациентов московской клиники умерли по вине врачей
В одной из московских клиник пять пациентов умерли по вине врачей, сообщили в Следственном комитете.
Уточняется, что речь идет о частной клинике на Мичуринском проспекте, где оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Помимо пяти летальных случаев еще одной клиенте нанесли вред здоровью средней тяжести.
По данным следствия, у клиники не было лицензий на оказание услуг, при этом не говорится, о каких именно услугах идет речь.
Следователи намерены допросить руководство и сотрудников клиники.
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