Пять пациентов московской клиники умерли по вине врачей

Уточняется, что речь идет о частной клинике на Мичуринском проспекте, где оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Помимо пяти летальных случаев еще одной клиенте нанесли вред здоровью средней тяжести.



По данным следствия, у клиники не было лицензий на оказание услуг, при этом не говорится, о каких именно услугах идет речь.



Следователи намерены допросить руководство и сотрудников клиники.

