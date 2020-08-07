Пять машин столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую полицию.

По данным агентства, пострадал один человек. Его осматривают врачи.

Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.

Ранее Минздрав подготовил проект новых требований к аптечке в автомобиле. В частности, ведомство предлагало увеличить размер рулонного лейкопластыря до 2 х 500 сантиметров, добавить две защитные маски и увеличить число перчаток до двух пар.

