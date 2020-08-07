Пять машин столкнулись на Варшавском шоссе в Москве
7 августа 202022:47
В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую полицию.
По данным агентства, пострадал один человек. Его осматривают врачи.
Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.
Ранее Минздрав подготовил проект новых требований к аптечке в автомобиле. В частности, ведомство предлагало увеличить размер рулонного лейкопластыря до 2 х 500 сантиметров, добавить две защитные маски и увеличить число перчаток до двух пар.
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7 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru