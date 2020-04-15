Пять человек стали жертвами ДТП в Дагестане
15 апреля 202021:47
В Дагестане произошла дорожная авария, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.
Отмечается, что столкнулись два легковых автомобиля в Левашинском районе на трассе Буйнакск-Леваши.
Из шести человек, находившихся в машинах, погибли пять. Еще один пострадавший был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что пилотные проекты "умных дорог" призванных обеспечить безопасность на дорогах, запущены в Самаре, Волгограде и Курске.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru