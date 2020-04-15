Пять человек стали жертвами ДТП в Дагестане

В Дагестане произошла дорожная авария, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.

Отмечается, что столкнулись два легковых автомобиля в Левашинском районе на трассе Буйнакск-Леваши.

Из шести человек, находившихся в машинах, погибли пять. Еще один пострадавший был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что пилотные проекты "умных дорог" призванных обеспечить безопасность на дорогах, запущены в Самаре, Волгограде и Курске.

