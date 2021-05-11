Пять человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Курганской области

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Курганской области. Еще столько же пострадали. Авария произошла на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган, где автомобиль Audi Q7 столкнулся с автобусом Mercedes.

По предварительным данным пресс-службы курганского главка МВД, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу, передает телеканал «360».