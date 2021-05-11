Пять человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Курганской области

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Курганской области. Еще столько же пострадали. Авария произошла на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган, где автомобиль Audi Q7 столкнулся с автобусом Mercedes.

По предварительным данным пресс-службы курганского главка МВД, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу, передает телеканал «360».

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В микроавтобусе в момент аварии находились восемь человек, четверо из которых погибли, остальные доставлены в больницу Шадринска. В числе жертв есть ребенок. В иномарке погиб водитель, находившаяся в салоне легковушки женщина госпитализирована. Погибли оба водителя, уточнило в Telegram правительство Курганской области.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПКурганская Область
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