Пять человек пострадали в взрыве газа в Тюмени
Взрыв газа произошел в гараже в Тюмени, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА Новости.
При взрыве здание гаража частично обрушилось. Всех пострадавших госпитализировали. Их состояние не уточняется.
Инцидент произошел в гараже на улице Малышева. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее 3 февраля сообщалось, что в пятиэтажном жилом доме на улице Ленина взорвался газ. Причиной взрыва стала попытка владельца квартиры самостоятельно установить плиту.
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