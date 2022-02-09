Пять человек пострадали в взрыве газа в Тюмени

Взрыв газа произошел в гараже в Тюмени, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА Новости.

При взрыве здание гаража частично обрушилось. Всех пострадавших госпитализировали. Их состояние не уточняется.

Инцидент произошел в гараже на улице Малышева. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 3 февраля сообщалось, что в пятиэтажном жилом доме на улице Ленина взорвался газ. Причиной взрыва стала попытка владельца квартиры самостоятельно установить плиту.



