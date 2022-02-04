Жители квартир, пострадавшие от взрыва газа в Нижнем Новгороде, получат матпомощь
Жители квартир, пострадавшие от взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде, получат материальную помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, выплаты будут произведены после оценки ущерба. Отмечается, что жители трех наиболее пострадавших квартир будут расселены до завершения ремонтных работ.
Кроме того, в доме введен режим чрезвычайной ситуации в пределах второго подъезда. Ожидается, что до 9 февраля будут завершены восстановительные работы межквартирных стен, а до конца февраля ремонты в двух наиболее пострадавших квартирах.
3 февраля в пятиэтажном жилом доме на улице Ленина взорвался газ. Причиной взрыва стала попытка владельца квартиры самостоятельно установить плиту.
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