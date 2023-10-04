Пять человек пострадали в ДТП в Ростовской области
4 октября 202312:02
Пять человек пострадали в результате ДТП в Миллеровском районе Ростовской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.
В ведомстве отметили, что на трассе М-4 "Дон" столкнулись шесть автомобилей. После аварии произошел разлив топлива.
Уточняется, что спасатели уже устранили последствия ДТП.
Ранее пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали при наезде водителя Mercedes на группу пешеходов в центре Москвы, напоминает RT. Устроившего аварию отправили под домашний арест.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru