Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Бурятии

Инцидент произошел около 10:00 (05:00 мск) в поселке Нижний Саянтуй. Машина Toyota Vitz столкнулась с микроавтобусом Renault, в салоне которого находились пять человек.

«В медицинское учреждение для осмотра доставлены водитель автомашины Toyota Vitz и четверо пассажиров автобуса», — сообщили в МВД, уточнив, что среди пострадавших двое детей.

Ранее на трассе Тюмень-Омск столкнулись внедорожник и два большегруза, погибли два человека, напоминает Ura.ru.

