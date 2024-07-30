Пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Бурятии
Рейсовый микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Тарбагатайском районе Бурятии, пострадали пять человек. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Инцидент произошел около 10:00 (05:00 мск) в поселке Нижний Саянтуй. Машина Toyota Vitz столкнулась с микроавтобусом Renault, в салоне которого находились пять человек.
«В медицинское учреждение для осмотра доставлены водитель автомашины Toyota Vitz и четверо пассажиров автобуса», — сообщили в МВД, уточнив, что среди пострадавших двое детей.
Ранее на трассе Тюмень-Омск столкнулись внедорожник и два большегруза, погибли два человека, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru