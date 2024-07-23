Автобус с пассажирами перевернулся на Кубани

Рейсовый автобус съехал с дороги и перевернулся в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

В Ленобласти пассажирский автобус съехал в кювет

По данным полиции, инцидент произошёл на трассе А-146 «Краснодар - Верхнебаканский». Автобус «Ростов-на-Дону - Геленджик» перевернулся в районе посёлка Черноморский.

Уточняется, что в момент ДТП в транспортном средстве находились 32 пассажира. В прокуратуре Краснодарского края заявили, что лёгкий вред здоровья получили 15 человек.

Ранее в Перу в провинции Тарма девять человек погибли в результате падения автобуса в овраг с высоты 200 метров, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МВД Кубани
ТЕГИ:Краснодарский КрайДТПАвтобус

Горячие новости

Все новости

партнеры