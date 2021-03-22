В пяти домах подмосковного поселка произошел взрыв газа

В пяти частных домах в деревне Полтево Московской области произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя следственного управления СК по региону Ольгу Врадий.

Отмечается, что взрыв был зафиксирован около 19 часов. По данным Врадий, это была серия хлопков газа. Пострадало несколько человек, однако им оказали медицинскую помощь на месте. Представитель СК добавила, что никто из жильцов не был госпитализирован.

ТАСС со ссылкой на собственный источник передает, что в доме 21 по улице Ильинской, по предварительным данным, обрушилось перекрытие между первым и вторым этажами. В результате два жильца получили травмы.

Прокуратура начала проверку по данному инциденту, следователи изучают место происшествия и устанавливают причины случившегося. Жильцы поврежденных домов опрашиваются.

