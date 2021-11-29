Пять человек пострадали при взрыве на Бурштынской ТЭС на Украине
Взрыв газопаровой смеси произошел на Бурштынской тепловой электростанции на Украине, пострадали пять человек. Об этом сообщает украинская Государственная служба по ЧС (ГСЧС).
Об аварии стало известно накануне около 23:00 мск.
«По информации, на котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла», — отмечается в сообщении ГСЧС.
Пятеро пострадавших госпитализированы в местную больницу.
После ЧП седьмой энергоблок Бурштынской ТЭС остановили, его функции выполняет четвертый энергоблок.
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