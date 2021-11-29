Пять человек пострадали при взрыве на Бурштынской ТЭС на Украине

Об аварии стало известно накануне около 23:00 мск.

«По информации, на котле седьмого энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла», — отмечается в сообщении ГСЧС.

Пятеро пострадавших госпитализированы в местную больницу.

После ЧП седьмой энергоблок Бурштынской ТЭС остановили, его функции выполняет четвертый энергоблок.

