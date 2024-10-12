В Грозном произошел взрыв на автозаправке

Взрыв цистерны с газом с последующим горением произошел в Грозном, сообщили в МЧС России.

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На данный момент информация о пострадавших уточняется.

Местные жители сообщают, что почувствовали взрыв в своих квартирах как легкое землетрясение.

Ранее Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО владельца АЗС, где прогремел взрыв и погибли люди, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:МЧС РФГрозныйВзрыв

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