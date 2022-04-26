Пять человек пострадали при взрыве гранаты в парке во Владимирской области

Инцидент произошел в ходе проведения работ по благоустройству территории.

«Пять человек пострадали, всем оказана квалифицированная помощь. Здоровью и жизни людей ничего не угрожает», — цитирует заявление администрации ТАСС.

Уточняется, что пострадавшие — двое работников подрядной организации, представитель стройконтроля, геодезист, а также главный архитектор. Нарушителя задержали, с ним проводятся следственные действия.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, двое пострадавших находятся в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

