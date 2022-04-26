Пять человек пострадали при взрыве гранаты в парке во Владимирской области
Местный житель бросил гранату в парке «Сосенки» в Александрове Владимирской области, в результате взрыва пострадали пять человек. Об этом сообщает администрация Александровского района.
Инцидент произошел в ходе проведения работ по благоустройству территории.
«Пять человек пострадали, всем оказана квалифицированная помощь. Здоровью и жизни людей ничего не угрожает», — цитирует заявление администрации ТАСС.
Уточняется, что пострадавшие — двое работников подрядной организации, представитель стройконтроля, геодезист, а также главный архитектор. Нарушителя задержали, с ним проводятся следственные действия.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, двое пострадавших находятся в реанимации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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