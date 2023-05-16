Пять человек пострадали при взрыве газопровода в Ханты-Мансийске

Пять человек пострадали при взрыве на газопроводе Ханты-Мансийском округе, сообщает РИА Новости.

«В 13.28 поступила информация о взрыве на газопроводе в 30 километрах от поселка Лыхма», - сообщил источник агентства.

Отмечается, что взрыв произошел на недействующей линии газопровода.

Ранее четыре человека, среди которых ребенок, пострадали из-за хлопка газа в Ингушетии. Происшествие случилось в поселке Нижнике Ачалуки в Малгобекском районе. После хлопка начался пожар. Пострадавших госпитализировали в ЦРБ Малгобекского района, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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