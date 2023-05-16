Пять человек пострадали при взрыве газопровода в Ханты-Мансийске
Пять человек пострадали при взрыве на газопроводе Ханты-Мансийском округе, сообщает РИА Новости.
«В 13.28 поступила информация о взрыве на газопроводе в 30 километрах от поселка Лыхма», - сообщил источник агентства.
Отмечается, что взрыв произошел на недействующей линии газопровода.
Ранее четыре человека, среди которых ребенок, пострадали из-за хлопка газа в Ингушетии. Происшествие случилось в поселке Нижнике Ачалуки в Малгобекском районе. После хлопка начался пожар. Пострадавших госпитализировали в ЦРБ Малгобекского района, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru