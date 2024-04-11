Пять человек пострадали при атаке БПЛА на трассе Ясиноватая-Горловка

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на маршрутный автобус на трассе Ясиноватая-Горловка в Ясиноватском районе, пострадали пять человек. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Дрон рухнул на строящееся здание ЦРБ под Липецком

«Ранены водитель и пассажиры: девочка-подросток 2006 г.р., мужчины 1970 и 1983 г.р., женщины 1974 и 1979 г.р.», — написал политик в своем Telegram-канале.

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывают необходимую помощь.

Пушилин добавил, что БПЛА сбросил взрывоопасный предмет и в Кировском районе Донецка. В результате был поврежден автомобиль.

Накануне 17-летний подросток пострадал при сбросе боеприпаса с беспилотника во Владимировке в ДНР, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиДенис ПушилинДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры