Пять человек пострадали при атаке БПЛА на трассе Ясиноватая-Горловка

В результате уничтожения двух БПЛА над Мордовией пострадавших нет Состояние пострадавших при обстреле в ЛНР журналистов канала «Вести Луганск» удовлетворительное Из подтопленных территорий Оренбуржья эвакуированы 7800 человек Уровень воды в реке Томь в районе Томска серьезно повысился Редчайший дальневосточный леопард впервые обнаружен вдали от мест обитания популяции