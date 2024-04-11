Пять человек пострадали при атаке БПЛА на трассе Ясиноватая-Горловка
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на маршрутный автобус на трассе Ясиноватая-Горловка в Ясиноватском районе, пострадали пять человек. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Ранены водитель и пассажиры: девочка-подросток 2006 г.р., мужчины 1970 и 1983 г.р., женщины 1974 и 1979 г.р.», — написал политик в своем Telegram-канале.
Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывают необходимую помощь.
Пушилин добавил, что БПЛА сбросил взрывоопасный предмет и в Кировском районе Донецка. В результате был поврежден автомобиль.
Накануне 17-летний подросток пострадал при сбросе боеприпаса с беспилотника во Владимировке в ДНР, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru