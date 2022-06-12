Пять человек получили ожоги во время огненного шоу в Воронежской области

Жертвами файер-шоу в селе Каширское Воронежской области стали пять человек – они получили ожоги разной степени. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные департамента здравоохранения региона.

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«Получили ожоги пятеро человек, в том числе один ребенок. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь: обработка ран, перевязки», - сказал собеседник агентства.

Госпитализация потребовалась только ребенку, которого доставили в областную детскую больницу в Воронеже. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Местные СМИ сообщили, что в субботу во время огненного шоу в толпу попала горящая веревка, в результате чего пострадали несколько зрителей.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествиеРебенокПострадавшиеВоронежская Область
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