Пять человек получили ожоги во время огненного шоу в Воронежской области

«Получили ожоги пятеро человек, в том числе один ребенок. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь: обработка ран, перевязки», - сказал собеседник агентства.

Госпитализация потребовалась только ребенку, которого доставили в областную детскую больницу в Воронеже. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Местные СМИ сообщили, что в субботу во время огненного шоу в толпу попала горящая веревка, в результате чего пострадали несколько зрителей.

