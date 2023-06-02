Школьный автобус стал участником смертельного ДТП в Бурятии. Видео

Школьный автобус в Бурятии стал участником дорожно-транспортного происшествия с человеческими жертвами. К счастью детей в нём в момент аварии не было, сообщает республиканское министерство внутренних дел в своём Telegram-канале.

Смертельное ДТП произошло в Прибайкальском районе на федеральной трассе Р-258 «Байкал» на горном перевале Мандрик. Как уточнили в ведомстве в автобус без пассажиров врезался автомобиль «Тойота Пробокс», который ехал со стороны Иркутска.

На месте погибли водитель и пассажирка иномарки (оба 1949 года рождения), ещё один пассажир пострадал. Травмирован также водитель автобуса. Сотрудники полиции регулируют движение транспортных средств в районе ДТП, работают медики.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», днём ранее автомобиль полиции в центре Москвы вылетела на тротуар. Пострадал один человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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