Школьный автобус стал участником смертельного ДТП в Бурятии. Видео

Школьный автобус в Бурятии стал участником дорожно-транспортного происшествия с человеческими жертвами. К счастью детей в нём в момент аварии не было, сообщает республиканское министерство внутренних дел в своём Telegram-канале.

Смертельное ДТП произошло в Прибайкальском районе на федеральной трассе Р-258 «Байкал» на горном перевале Мандрик. Как уточнили в ведомстве в автобус без пассажиров врезался автомобиль «Тойота Пробокс», который ехал со стороны Иркутска.